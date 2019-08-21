Верховная Рада: появилась схема рассадки нардепов в сессионном зале

Будущие народные депутаты Украины согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале парламента.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Так, большинство мест в новом парламенте достались новоизбранным нардепам от партии "Слуга народа". Представители "Слуги народа" в количестве 254 нардепов, согласно опубликованной схеме, расположатся в первых рядах, возле президиума, ложи правительства и гостевой.

За будущими депутатами от "Слуги народа", расположатся представители таких партий: "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (25 мандатов), партия "Голос" Святослава Вакарчука (20 мандатов), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (26 мандатов), внефракционные депутаты (56 мест) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (43 мандата).

Как сообщал УНИАН, в будущей Верховной Раде будет 23 комитеты. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.