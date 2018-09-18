Верховная Рада приняла закон "Маски-шоу стоп-2"

Принят очередной закон, который должен помочь бизнесменам бороться с незаконным давлением со стороны следователей

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект No8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования".

За принятие закона проголосовал 321 депутат.

Законопроект направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Теперь предприниматель имеет право обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.

Участник уголовного производства может сам ходатайствовать о закрытии уголовного производства, если существует не отмененное постановление о прекращении уголовного дела в случае установления отсутствия события уголовного правонарушения, отсутствия в деянии состава преступления или после вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом или относительно налоговых обязательств лица, совершившего действия, предусмотренные статьей 212 УК, достижения налогового компромисса.

Также законом зафиксировано право, в случае отказа в удовлетворении ходатайства, обратиться с жалобой к следственному судье. Решение следственного судьи об отказе в удовлетворении такой жалобы можно обжаловать в апелляционном порядке.

В документе указывается, что такое ходатайство следователь, прокурор будет обязан рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить при наличии соответствующих оснований.

Кроме того, чтобы повысить ответственность нечистоплотных следователей, решение следственного судьи, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездействие органа досудебного расследования, направляется руководителю органа, где работает следователь, прокурор, для организации проведения служебного расследования и решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", который ограничивает права правоохранительных органов во время обысков, реформирует институт обыска и изъятия доказательств во время досудебного расследования у владельцев предприятий и повышает уровень их защиты.

По материалам: РБК-Украина

