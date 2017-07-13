Верховная Рада продлила вечернее заседание до 20:00

Нардепы продлили заседание для рассмотрения представлений на Добкина и пенсионной реформы

Верховная Рада Украины продлила вечернее пленарное заседание до 20:00, за соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент РБК-Украина.

"Давайте до 20:00 часов, это за то, чтобы до 20:00, прошу проголосовать, продолжить работу", - заявил Парубий.

Отметим, депутаты не поддержали инициативу спикера парламента продолжить работу до 21:00. Сначала данную инициативу Парубия поддержали 225 нардепов, со второго раза всего 205. Парламент сегодня должен рассмотреть представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, а также должен в первом чтении рассмотреть пенсионную реформу.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила предложенные Кабмином изменения в государственный бюджет на 2017 год. Закон был подготовлен Минфином с целью направления перевыполненной доходной части бюджета на расходы по вопросам обороны, общественного порядка и безопасности государства.