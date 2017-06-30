Верховная Рада рассмотрит представления о снятии неприкосновенности с 6 депутатов на следующей неделе, - ГПУ

Верховная Рада рассмотрит представление о снятии депутатской неприкосновенности, поданные Генеральной прокуратурой, на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-секрктарь ГПУ Лариса Сарган в эфире телеканала "112 Украина".

"Регламентный комитет уже определился с датами рассмотрения представлений, это с понедельника по пятницу ежедневно. В понедельник в 12:00 первое заседание регламентного комитета, вторник-пятница в 10:00. Мы планируем, что все 6 представлений, которые мы передали в ВРУ, будут рассмотрены в эти дни. Четверг и пятница - это дни, отведенные для дела Полякова и Розенблата, в понедельник, вторник и среду с учетом того, что еще добавилось представление на Михаила Добкина, я думаю, что в один из дней также будет рассмотрено это представление", - сказала она.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко").

Вчера, 29 июня, Луценко также внес в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Добкина ("Оппозиционный блок").