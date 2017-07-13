Верховная Рада сняла с Добкина неприкосновенность и разрешила его арест

Верховная Рада проголосовала за лишение нардепа Михаила Добкина депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. За лишение Добкина неприкосновенности проголосовали 288 депутатов, за задержание - 250, за арест - 242.

Напомним, что 12 июля 2017 года Комитет Верховной Рады по вопросам регламента одобрил представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина.

Так, Главное следственное управление ГПУ с 8 ноября 2014 года расследует совершение должностными лицами Харьковского горсовета, когда ею руководил Добкин, уголовных правонарушений, предусмотренных ст 190 (мошенничество), статья 191 (хищение), ст. 255 (создание преступной организации), ст. 364 (злоупотребление). Были проанализированы документы на предоставление строительных участков для двух ЖСК "Авантаж" и "Жилстрой-1", незаконное отчуждение земель на территории Харькова для этих кооперативов площадью 77,8 га. Общая сумма убытков по оценочной стоимости земли свыше 226 млн грн. То есть учредители строительной компании назвали ЖСК то, что не является кооперативом (так как он должен быть создан физическими лицами), чтобы экономить на уплате налогов. А Харьковский совет все равно предоставил им землю.

28 июня 2017 года по результатам обысков в помещении Харьковского горсовета были изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления служебными лицами горсовета.

Представление против Добкина Луценко внес в парламент 29 июня.

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