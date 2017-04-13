Верховная Рада узаконила деятельность частных детективов

Законопроект об урегулировании частной детективной деятельности принят сегодня 261 парламентским голосом.

УНН сообщают, что отныне любой гражданин Украины, достигший 21-летнего возраста, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях (либо в органах досудебного расследования) не менее 3 лет, прошедший обучение детективной (разыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие такого рода деятельностью, может стать частным детективом.

Регулятор деятельности частных сыщиков в Украине - Министерство юстиции.

Ранее "2000" писали о том, как при помощи частных детективов удалось закрыть фальшивое посольство США в Гане.