Верховний суд відхилив позов щодо санкцій проти телеканалів Медведчука

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті провадження за однією позовною заявою про визнання протиправним і скасування указу Президента щодо введення рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів, а за другим подібним позовом встановив для позивача десятиденний строк для усунення недоліків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВСУ.

Зазначається, зокрема, що 9 лютого Касаційний адміністративний суд у складі ВСУ виніс ухвали у справах No 9901/22/21, No 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють Указ Президента України від 2 лютого 2021 року No 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів).

"Ухвалою у справі No 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним Указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБОУ, ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача", - пояснили у суді.

Крім того, ухвалою у справі No 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування вказаного указу.

Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що "її подано в інтересах та на захист прав інших осіб - юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів".

Також у суді проінформували, що 8 лютого отримали ще один позов із подібними позовними вимогами (справа No 9901/26/21), ВСУ має вирішити питання про відкриття провадження протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви (ч. 8 ст.171 КАС України).

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK и NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.

9 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшли три позови на оскарження указу Президента щодо санкцій проти трьох телеканалів.