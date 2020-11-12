Верховний суд відмовив захисту Януковича у задоволенні позову до Луценка

Верховний суд залишив без змін рішення судів першої і апеляційної інстанцій щодо відмови у задоволенні позову колишнього президента Віктора Януковича до вже ексгенпрокурора Юрія Луценка щодо захисту честі, гідності й ділової репутації.

Як передає Укрінформ, відповідна ухвала була прийнята 4 листопада.

"Касаційну скаргу адвоката Сташків Катерини Іванівни, залишити без задоволення. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Сама ж ухвала була оприлюднена 11 листопада.

Як повідомлялося, 13 березня 2020 року Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову Януковича до Луценка щодо захисту честі, гідності й ділової репутації.

А сам позов вперше надійшов до Печерського райсуду Києва 23 червня 2018 року.

Приводом для подачі цього позову стало те, що 23 травня 2018 року на Генасамблеї ООН Юрій Луценко заявив про привласнення Януковичем та іншими особами понад $40 млрд і про повернення до держбюджету України $1,5 млрд.



