"Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію на арешт 76-річного активіста

"Верховний суд" окупованого Криму залишив під арештом 76-річного активіста Сервера Караметова, відхиливши апеляцію його захисту.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Підтримати Караметова в суді приїхали десятки людей. Правозахисна організація Amnesty International закликала негайно звільнити активіста. Однак "суд" залишився непохитний.

Караметов пробуде під вартою до 19 серпня.

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© За матеріалами Крим.Реалії / ЛЛ