Верховный Суд признал лишение Савченко неприкосновенности законным

Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Надежды Савченко

Об этом говорится в решении Верховного Суда, передает "ДС" со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно тексту данного решения, в июне Савченко подала иск в суд с просьбой признать противоправной бездеятельность Рады по проверке достаточности, законности и обоснованности внесенных представлений на снятие с нее неприкосновенности.

Нардеп просила Верховный Суд признать противоправными и отменить постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, а также на задержание и арест.

Савченко обосновывала иск безосновательностью принятых постановлений Рады и способом, превышающим предоставленные законом полномочия.

По ее мнению, парламент принял эти постановления без учета всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, предвзято и под давлением, недобросовестно и неразумно, с грубым нарушением принципа равенства перед законом, непропорционально, в частности без соблюдения необходимого баланса между неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов депутата Савченко и целями, на достижение которых направлены эти решения и действия.

Она также сослалась на нарушение принципа равенства перед законом и допустимости доказательств в доказывании уголовного преступления.

Савченко отметила, что генеральный прокурор Юрий Луценко в своем выступлении в Раде не привел конкретных доказательств ее вины, а его обвинения основывались на допущениях и на незаконно полученных видеоматериалах.

Верховный Суд отверг эти аргументы Савченко, отметив, что процедура принятия постановлений депутатами не была нарушена.

В итоге суд в полном объеме отказал депутату в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Савченко будет пребывать под стражей до 30 октября.