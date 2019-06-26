Верховный Суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации Онищенко

Верховный Суд Украины признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом на парламентские выборы. Об этом сообщает в среду, 26 июня, пресс-служба суда.

Указывается, что ценз оседлости в избирательном законодательстве Украины выражается в требовании к кандидату проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Лицо считается таким, которое проживает в Украине, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а за год - 180 дней.

Так, было рассмотрено в апелляционном порядке дело по иску представителя Онищенко к ЦИК. Истец просил отменить постановление, которым ему отказали в регистрации, обязать комиссию зарегистрировать его кандидатом.

Итак, Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции, отметив, что пассивное избирательное право в выборах народных депутатов не является абсолютным и реализуется при условии соблюдения избирательных цензов, в частности возрастного, гражданства и оседлости. Также было выяснено, что в письме общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины", которое предоставил Онищенко, нет сведений о наименовании соревнований, места и даты проведения, статусе истца в соревнованиях и основании участия.

Напомним, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет, поскольку он бежал из страны в 2016 году. Онищенко обжаловал это решение в суде.

Шестой апелляционный админсуд обязал Центризбирком зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. Онищенко предоставил суду документы о том, что он находится вне государства, потому что якобы "представлял Украину на соревнованиях по конному спорту".

В свою очередь, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил, что министерство с августа 2016 года и по сей день не направляло и не финансировало участие Онищенко в международных соревнованиях. Он также не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях.

Центризбирком подал апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, который удовлетворил иск Онищенко.