Верховный суд создали без указа Порошенко: юристы спорят о законности его решений

Президент Украины не издавал указа "О создании Верховного суда", сообщил письмом No02-01/466 глава Администрации Президента Игорь Райнин в ответ на адвокатский запрос. В АП ссылаются на закон "О судоустройстве и статусе судей", и настаивают на том, что такой указ был не нужен.

"В соответствии с пунктами 4,5 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" на протяжении 12 месяцев со дня вступления в силу этим законом создается Верховный суд в порядке и в составе, определенным этим законом. Назначаются судьи Верховного суда по результатам конкурса, проведенного в соответствии с этим законом. Верховный суд создается на материально-технической базе Верховного суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины", - говорится в документе.

Он вызвал споры на юридических форумах, и мнения разделились - одни правоведы считают, что нежелание АП издать отдельный указ под новый Верховный суд может вылиться в проблемы с его решениями, а другие с этим не согласны. Убеждены, что заключительных положений закона вполне достаточно.

"Отсутствие указа Президента может быть использовано как повод для оспаривания его решений. Можно подавать ходатайство о признании их неправомерными, поскольку неправомерно само создание ВС. Это может провоцировать нелицеприятные прецеденты и затягивания споров", - заверил UBR.ua старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Хотя другие юристы считают, что подобные ходатайства будут заворачиваться.

"Письма о неправомочности создания Верховного суда и о принятых им решениях просто не примут к рассмотрению. Уверен, что такой вариант не пройдет, и попытки затянуть судебные споры будут пресекаться на корню", - сказал UBR.ua управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Юристы и судьи по-разному смотрят на процедурные моменты, потому вокруг создания нового ВС еще долго могут ломаться копья.

"В заключительных положениях закона, на которые сделана ссылка в письме АП говорится не о создании (как факт), а о необходимости создания ВС. То, что произошло создание в 2016-2017 годах было не создание ВС, а формированием его персонального состава. Таким образом, государственный акт о создании ВС отсутствует. Внесение ВС в соответствующий реестр (ЕГРПОУ) должно было основываться на требованиях статьи 80 и 81 Гражданского кодекса", - считает бывший глава Конституционного суда Игорь Домбровский.