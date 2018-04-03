Верховный суд Украины отказал Саакашвили в политическом убежище

Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отказали в удовлетворении его иска по вопросу предоставления ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам кассация была подана защитой Саакашвили еще в феврале и в ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.

"Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание", - сказал адвокат.

Адвокат считает, что таким образом суд непрозрачно и предвзято рассмотрел данное дело, в связи с чем Саакашвили намерен отстаивать дальше свои права по данному вопросу в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что в июле 2017 года Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Как ранее сообщали "Комментарии" , 16 февраля Кассационный административный суд Верховного Суда приостановил рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом объявила председательствующая судья Раиса Ханова.