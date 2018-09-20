Вернем Крым и российской военной базы там не будет - Порошенко

Президент Украины напомнил парламенту, что на его рассмотрении - проект изменений в Конституцию, который запретит пребывание флота РФ в Крыму

После возвращения Крыма российской военной базы там не будет, сказал президент Петр Порошенко во время обращения к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко напомнил, что проектом изменений в Конституцию предлагается запретить размещение на территории Украины иностранных военных баз без отдельных решений парламента.

"После того как мы вернем Крым российской базы в Севастополе точно больше не будет", - сказал он.

В начале сентября Порошенко подал в Верховную Раду проект изменений в Конституцию, который должен запретить пребывание черноморского флота России в Крыму.

Также проектом предлагается закрепить европейский вектор Украины и ее стремление стать членом НАТО. Такие изменения планируется внести в статьи 85, 102 и 116. Помимо этого, предлагаются изменения в преамбулу Конституции.

