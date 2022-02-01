Вершбоу про союз Британії, Польщі та України: Агресія Путіна зрештою зближує країни

Агресія з боку президента РФ Володимира Путіна зрештою зближує країни для спільної оборони, як у випадку можливого союзу Великої Британії, Польщі та України.

Про це заявив колишній заступник генсека НАТО, експосол США в Росії Александер Вершбоу в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже буде добре, що три ключові партнери Сполучених Штатів не залякані Росією, вони і далі будуть іти в цьому напрямку і звісно Сполучені Штати не будуть залишати Європу беззахисною і зрештою загроза агресії з боку пана Путіна зближує країни для спільної оборони», - сказав він.

Також на думку Вершбоу такий союз допоможе Україні наблизитися до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нещодавно заявила, що розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Глава української дипломатії також інформував про активну роботу над створенням тристороннього союзу.