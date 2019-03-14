Ветер "протеста ради протеста" в напряженном геополитическом контексте (Le Figaro, Франция)

Комик Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке за три недели до первого тура выборов. На фоне резкого неприятия олигархов полемика в первую очередь касается не только внутренней политики и коррупции, но и многих геополитических интересов.

31 марта страна, терзаемая с 2014 года присоединением Крыма к России и конфликтом в Донбассе, выберет своего президента. Нынешний глава государства, олигарх Петр Порошенко, не возглавляет рейтинг в опросах общественного мнения, в то время как его экономические, политические и дипломатические достижения представляются весьма сомнительными.

На выборах Петр Порошенко сталкивается со спорным кумиром Оранжевой революции, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, однако украинцев завораживает не поединок между олигархами, а прорыв актера-комика Владимира Зеленского, возглавляющего все рейтинги. Актер стал знаменитым после того, как сыграл в сериале "Слуга народа" роль учителя истории, ставшего президентом после публикации, быстро разошедшейся по интернету петиции против коррупции. Сегодня Зеленский выступает против правления олигархов, но его противники обвиняют его в том, что он является марионеткой миллиардера Игоря Коломойского, на чьем телеканале идет сериал.

Мнимый дипломатический консенсус

На фоне "протеста ради протеста" на украинский лад, президентские выборы сосредоточены на вопросах внутренней политики. Зеленский выбрал самую консолидирующую тему - борьбу с коррупцией, а Тимошенко обещает снизить цены на газ. И только Порошенко по максимуму разыгрывает карту российской угрозы и обвиняет своих противников в "пророссийском" настрое. Однако между тремя претендентами существует своего рода консенсус - все они хотят, чтобы их страна вступила в НАТО и Евросоюз. В феврале Рада (украинский парламент) приняла закон о включении этих двух "стратегических" и "непреложных" задач в Конституцию страны.

Такое единодушие довольно плохо отражает тупиковую ситуацию, в которой находится Украина с 2014 года. Глава государства сталкивается с потенциально взрывоопасными и не имеющими на сегодняшний день решения вызовами: конфликт на Донбассе, газовые переговоры с Москвой, церковный раскол и военная напряженность в Азовском море. Ситуация, которая вряд ли изменится в ближайшем будущем, поскольку законодательные выборы состоятся только в ноябре. "После вступления в должность у президента будут связаны руки. Для президента крайне важно иметь парламентское большинство", - считает специалист по Украине Кристин Дюгуэн-Клеман (Christine Dugoin- Clément).

При этом в общественном мнении единодушия нет. Несмотря на сохранение раскола между русофильским востоком и более враждебным к Москве западом, отсутствует динамика роста настроений, связанных с применением крайних мер в отношении России. Опрос, проведенный в октябре 2018 года Киевским международным институтом социологии, показал, что 48% украинцев положительно относятся к России и 32% - отрицательно (годом ранее было соответственно 37% и 46%). Впервые с начала конфликта 50% респондентов заявили, что хотят открытия украинско-российской границы, без виз и таможни. Это серьезный момент, учитывая, что корень конфликта 2014 года состоит в споре между двумя проектами торговых соглашений, один с ЕС, а другой с Россией.

Украинцы не считают, что им предназначено судьбой присоединиться к России, но многие признают, что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы отрезать себя от нее окончательно. Но те, кто так думает, вынуждены жаться по углам, поскольку существует реальный разрыв между общественным мнением и политическим дискурсом. "Порошенко не случайно так торопится разорвать все отношения с Москвой, поскольку он знает, что Россия продолжает оказывать большое влияние на Украину и что рано или поздно маятник качнется в обратную сторон", - считает Арно Дюбьен (Arnaud Dubien), директор центра "Обсерво", напоминая о том, что почти у 30% украинцев есть родственники в России.

Опасные игры

Доказательством этой сохраняющийся близости стала недавняя вражда различных ветвей внутри украинской православной церкви, пока что радикально не изменившая расклад. С 1991 года страна была разделена между Украинской Православной Церковью, зависимой от Московского Патриархата, и независимой церковью, известной как "Киевский Патриархат". В конце 2018 года Константинопольский Патриархат признал "автокефалию" (то есть независимость) Киева, что привело к созданию в декабре новой православной украинской церкви. Президент Порошенко поддержал это решение. Однако по данным "Би-би-си" на сегодняшний день, только 370 из 12 000 приходов Московского Патриархата присоединились к новой Автокефальной Церкви Украины.

На Донбассе до сих пор существуют две пророссийские и сепаратистские "республики" Донецка и Луганска. Вопреки целям и задачам Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года Россией, Украиной, Францией и Германией, эти две восточные территории так и не были восстановлены в составе Украины. "Ситуация долгое время находится в замороженном состоянии. Ни одна из сторон не имеет одинакового понимания соглашений", - считает Арно Дюбьен. Эта напряженная ситуация говорит о том, что новый президент будет руководить страной находящейся в состоянии войны: стрельба и минометные обстрелы все еще происходят ежедневно. В 2018 году ОБСЕ доложила о нескольких десятках жертв, а с 2014 года этот показатель превысил 10 000 человек.

Военное напряжение и газовая война

С осени прошлого года напряженность в отношениях между Россией и Украиной перекинулась на новый фронт, на этот раз военно-морской, в Азовском море. Это небольшое море, соединенное с Черным морем Керченским проливом, контролировалось с обеих сторон Россией с момента присоединения Крыма к России. В конце ноября произошел военно-морской инцидент, приведший к задержанию украинских судов, при этом стороны обвиняли друг друга в "провокациях". Сразу после этого инцидента Петр Порошенко объявил чрезвычайное положение и попросил поддержки у НАТО, а США заявили, что готовы поставлять Украине оружие. Для Москвы вступление Украины в Североатлантический альянс является красной линией, что объясняет крайнюю осторожность и даже неловкость со стороны европейских стран, которые не хотят заходить слишком далеко. На прошлой неделе Германия отклонила запрос Вашингтона на отправку кораблей Deutsche Marine через Керченский пролив. "Американцев устраивает бессилие Европы, позволяющее им развивать двусторонние отношения с Киевом, в том числе в военном плане. Это свидетельствует о формирования двухпартийной системы в американском истеблишменте, рассматривающем Украину в качестве стратегического троянского коня против России", - анализирует Арно Дюбьен.

Последний вопрос касается транзита российского газа через Украину. Срок действия соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", заключенного Юлией Тимошенко в 2009 году, истекает 31 декабря 2019 года. Для защиты своих стратегических ресурсов, Москва вполне разумно хочет уменьшить свою зависимость от Киева, который она намерена обойти с юга при помощи российско-турецкого газопровода "Турецкий поток" и с севера при помощи газопровода "Северный поток-2", поддерживаемого Германией. Если Россия значительно сократит транзит газа через Украину, это станет тяжким бременем для Киева. "Этой осенью мы можем стать свидетелями газовой психодрамы. Независимо от того, кто будет избран президентом Украины, геополитические проблемы быстро напомнят ему о себе", - убежден Дюбьен.