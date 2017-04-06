В.Гройсман подчеркнул важность синергии Украины со странами Балтии в вопросе евроинтеграции

Синергия со странами Балтии на пути евроинтеграции Украины является чрезвычайно важной. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает УНН.

"Глубоко убежден, что актуальность этого формата объясняется высоким и доверчивым уровнем отношений с балтийскими странами. Убежден, что уровень, который мы демонстрируем, доверия и партнерства является залогом углубления нашего сотрудничества. И никто, наверное, не чувствует так российскую угрозу по отношению к собственному суверенитету, как наши с вами страны. И повестка дня наших сегодня встреч заключается как раз в рассмотрении двух вопросов: вопрос российской агрессии против Украины, и шире - против ценностей, против международного права, против суверенитета. И вопрос нашей стратегической цели Украины - евроинтеграции. Убежден, что на этом пути синергия со странами Балтии имеет важное значение", - сказал он.

Напомним, вице-спикер ВР И.Геращенко заявила, что Украина и НАТО должны больше сосредоточиться на противодействии российской пропаганде.