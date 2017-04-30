В.Гройсман посетит Израиль 14 мая - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Иерусалиме 14 мая. Об этом пишет IzRus со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Израиля, передает УНН.

Сообщается, что В.Гройсман планирует пробыть в Израиле до 16 мая.

"О предстоящей встрече Гройсман договорился с Нетаньяху еще 13 марта - он позвонил израильскому премьеру, попросив назначить дату визита. Во время беседы Гройсман и Нетаньяху договорились до конца 2017 года года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля", - говорится в сообщении.