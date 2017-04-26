В.Гройсман прокомментировал одобрение послами ЕС "безвиза" Украине

Одобрение Комитетом постоянных представителей ЕС предоставления права на безвизовые поездки гражданам Украины в страны Евросоюза означает, что процедурные вопросы идут по запланированному графику. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Только получил информацию: послы ЕС подтвердили предоставление безвиза для украинцев и это означает, что процедурные вопросы идут по запланированному графику. Это очень хорошо. Это еще один шаг вперед к безвизовому режиму", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Президент П.Порошенко сообщил, что послы ЕС приняли решение о предоставлении Украине "безвиза" .

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиз" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно ранее принятому решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС относительно безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

Глава украинского правительства В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.