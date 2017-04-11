В.Гройсман выступил за создание в Украине единой поместной церкви

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание в Украине единой поместной церкви. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Что касается встречи с Вселенским Патриархом, мы действительно обсуждали ряд вопросов, в том числе и то, о котором вы сказали сегодня. Я считаю, что этот процесс является неизбежным, я бы очень хотел, чтобы этот процесс завершился объединением Украины, это чрезвычайно важно и фундаментально для нашей страны", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, возможно ли объединение верующих в единую поместную церковь при его премьерстве.

Как сообщал УНН, создание единой поместной православной церкви поддерживают более 40% украинцев.