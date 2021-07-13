Виїзне засідання РНБО у п'ятницю відбудеться в Сумах

Перше виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України 16 липня відбудеться в Сумах. Про це повідомив журналісту УНН секретар РНБО Олексій Данілов.

На запитання, де 16 липня відбудеться виїзне засідання РНБО, Данілов сказав: "(У - ред.) Сумах".

У п'ятницю, 16 липня, відбудеться перше виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Данілов повідомляв, що на засіданні планують розглянути питання введення нових санкцій, питання національної безпеки та питання які стосуються надр.