Вибори мера Харкова призначили на 31 жовтня

Верховна рада ухвалила постанову про проведення позачергових виборів міського голови Харкова. Вони пройдуть 31 жовтня 2021 року.

За постанову No5292 на засіданні у вівторок, 30 березня, проголосували 249 народних депутатів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральній виборчій комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", - сказано в документі.

Нагадаємо, 23 березня цього року у Раді зареєстрували постанову про вибори мера Харкова.

Як повідомлялося, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень мера Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.

Кернес помер 16 грудня 2020 року на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте". Там він проходив лікування після ускладнень від COVID-19.



