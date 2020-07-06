Вибори на Донбасі зараз неможливі - секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов не бачить зараз передумов для проведення виборів на Донбасі, оскільки основні умови для цього не забезпечені. На думку Данілова, виборчий процес повинен проходити за українським законодавством.

Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю "Українській правді.

"Що стосується виборів на Донбасі - повинні відбутися певні умови, щоб вони там пройшли. Сьогодні, в день нашого спілкування, я не бачу, як там можуть проходити вибори", - сказав він.

За його словами, якщо на Донбасі відбудуться зміни у бік деокупації територій, то рано чи пізно там відбудуться вибори:

"Але вони повинні проходити на українській території, над виборчою дільницею повинен бути український прапор, повинні бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони повинні проходити за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна виборча комісія повинна їх там проводити. Поки мені складно уявити такі умови".