Вибори в Німеччині: Ми системно працювали з усіма політсилами і розраховуємо на сприятливу коаліцію - Кулеба

Україна ще до виборів у Німеччині (ФРН) проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і зараз розраховує на формування сприятливої для розвитку україно-німецьких відносин коаліції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1", інформує пресслужба МЗС.

"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку україно-німецьких відносин", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що спілкувався із лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні, а президент України Володимир Зеленський спілкувався з лідером християнських демократів (ХДС/ХСС) Арміном Лашетом. "Ми працювали з кожною з політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини, і доводили їм позицію України щодо ключових питань", - сказав міністр.

Він зазначив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

За його словами, розвиток відносин зі стратегічними партнерами, до яких належить Німеччина, є одним із ключових пріоритетів стратегії зовнішньої політики України.

Зазначимо, що вибори до німецького парламенту (бундестагу) проводяться раз на чотири роки. 26 вересня обирався бундестаг 20 скликання.

Як інформує Інтерфакс-Україна, згідно з опитуванням першого телеканалу німецького суспільно-правового телебачення ARD, голоси розділилися наступним чином: у соціал-демократів СДПН 25% голосів, у партійного союзу Ангели Меркель ХДС/ХСС - також 25%. Права "Альтернатива для Німеччини" отримує 11%, стільки ж "Вільна демократична партія". "Зелені" отримують 15%, "Ліві" - 5%.

Телеканал ZDF дає інший розклад. За ним переможцями є соціал-демократи з 26% голосів, ХДС/ХСС отримує 24%. "Альтернатива" може розраховувати на 10%. "Зелені" на 14,5%, "Вільні демократи" - на 12%, "Ліві" - на 5%.

Для формування уряду необхідно буде домовитися про правлячу коаліцію, що може зайняти кілька місяців.

Остаточний підсумок виборів підіб'є виборча комісія. Виборчі бюлетені ще не оброблено, дані виборчих комісій будуть надходити і публікуватися вночі і упродовж понеділка, 27 вересня.