Виклик Порошенка до ДБР незаконний, він не давав згоди на допит за іншою адресою - адвокат

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко не давав згоди прийти на допит до Державного бюро розслідувань за іншою адресою як свідок у справі про незаконне переміщення культурних цінностей, відповідно, сам виклик на слідчі дії є незаконним, зазначає адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України... Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо. Це перше. По-друге, влада вже не криється, відверто заявляючи про свій намір за будь-яку ціну "нейтралізувати" головного політичного опонента притаманним "русскому міру" шляхом репресій", - написав Головань у своєму блозі на "Українській правді".

На думку адвоката, слідчі ДБР усіляко "намагаються знайти щось протиправне в діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній президент Порошенко купував картини видатних майстрів".

"Спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права. Де-юре Порошенко - свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим. Є що пред'явити - хай пред'являють, а задовольняти незаконні виклики невідомо куди з метою потішити президента Зеленського і його російських партнерів ми не маємо жодного бажання", - заявив адвокат.

Він пояснив, що у відео з викликом на допит зазначена адреса слідчих дій вул. Петлюри, 15, тоді як слідчий відділ ДБР розташований на вул. Панаса Мирного, 28.

"Відповідно до статті 224 КПК України проводити допит у місці іншому, ніж місце проведення досудового розслідування, допускається лише за погодженням з особою, яку мають намір допитати. Петро Порошенко такого погодження не надавав", - зазначив Головань.

Як повідомлялося, ДБР викликало Порошенка 26 травня на допит як свідка у справі про незаконне переміщення культурних цінностей через державний кордон.

"Повідомляємо Порошенка про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка. Вас викликано... у кримінальному провадженні... в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ДБР здійснює досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, в яких Порошенко є свідком