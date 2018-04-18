Виктор Медведчук: Я не считаю Россию агрессором. (Deutsche Welle)

Медведчук: Мне неинтересно, кто финансирует сепаратистов

Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук рассказал Жанне Немцовой о переговорах с Путиным по Донбассу и о том, почему он не считает Россию стороной конфликта.

Гость "Немцова.Интервью" - украинский политик и бизнесмен, лидер движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук. Его связывают близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, который является крестным отцом дочери Медведчука, Дарьи. На данный момент Виктор Медведчук - один из основных переговорщиков между Россией и Украиной по мирному урегулированию в Донбассе и обмену военнопленными.

Жанна Немцова: Виктор Владимирович, вы приводите всегда один прагматический аргумент в пользу того, чтобы восстановить отношения с Россией: действительно, Украина сильно зависит от России в экономическом плане. Вы видите будущее Украины как региональной державы, где пальму первенства занимает Россия?

- Нет, неправильно. Я считаю, что надо выстраивать в экономике прагматичные отношения.

- А в политике?

- Политика - это производная от экономики. Извините, но в Украине беда заключается в том, что мы на первое место ставим политику, и политика формирует экономику. А должно быть все наоборот. Я могу долго перечислять цифры о росте цен на газ и электроэнергию, уменьшении заработных плат. Вопрос не в политике, а в уровне жизни людей.

- Считаете ли вы, что Владимир Путин использует экономику для достижения своих политических интересов?

- Нет, не использует.

- Виктор Владимирович, а кто на самом деле виновен в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе? Изначально?

- Я не считаю Россию в данной ситуации агрессором.

- Россия является стороной конфликта, если она оказывает влияние на оккупированные территории?

- Абсолютно неверно. Изначально этот формат предполагал, что Россия и ОБСЕ выступают посредниками. Но не стороной конфликта. И это непосредственно записано в минских соглашениях. Конфликт в Донбассе - это конфликт между людьми, которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти.

- Стороны конфликта - это, соответственно, разные группы в разных частях Украины?

- Совершенно верно.

- Вот вы сами говорили, что масштабный обмен пленными, который произошел 27 декабря 2017 года, был бы невозможен, если бы Владимир Путин не позвонил главам непризнанных республик.

- Совершенно верно.

- Так Владимир Путин и Россия - ни при чем в этом конфликте? Почему же тогда они его слушают?

- Я вам объясняю. Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию влияния на руководство непризнанных республик.

- Вы ссылаетесь очень часто на минские соглашения и, в частности, утверждаете, что в Донбассе нет российских регулярных войск.

- Это не я утверждаю. Это утверждает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там находится в количестве 1000 человек.

- В пункте 10 минских соглашений указано, что необходим вывод иностранных вооруженных формирований. О каких иностранных вооруженных формированиях идет речь?

- Добровольцы с одной и с другой стороны всегда имели место. Речь идет о том, чтобы любые иностранные вооруженные формирования не были там. Речь шла именно об этом. Вы знаете, например, о том, что воевал там грузинский батальон?

- Да.

- А что там добровольцы из Чечни были, знаете?

- Добровольцы из Чечни - это, вы считаете, не часть российской регулярной армии?

- Нет, речь не идет о регулярной армии... Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине.

- Отвод тяжелых вооружений - второй пункт минских соглашений. Тут указывается военная техника, которая состоит на вооружении у российской регулярной армии. В частности, РСЗО (реактивная система залпового огня. - Ред.) "Торнадо-С".

- Ничего не могу вам сказать.

- Эта РСЗО поступила на вооружение российской армии в 2012 году. Как она оказалась на оккупированной территории?

- Нет, там не может быть указано вооружение. Там нет никаких вооружений.

- В минских соглашениях указаны: "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактические ракетные системы "Точка-У".

- Нет, в минских соглашениях не перечисляются вооружения. Там перечисляются тяжелые вооружения и их калибры. А как оно там оказалось, у вас правильная информация?

- У меня правильная информация.

- Мне об этом неизвестно. Я этого не знаю. Это надо задать вопросы самому ОБСЕ.

- Откуда у сепаратистов в Донбассе деньги на то, чтобы продолжать военные действия?

- Никогда не спрашивал об этом. Те вопросы, по поводу которых я веду переговоры, не предполагают такого глубокого и ненужного для меня интереса.

- С 2014 года вы находитесь в санкционных списках США. А как США объясняют то, что они включили вас в санкционный список?

- Если вы хотите знать, что официально указано в тех документах, в результате которых я эти санкции получил, там написано о том, что господин Медведчук возглавлял общественное движение "Украинский выбор", которое отстаивает федерализацию Украины. Видимо, те, кто писали, забыли о том, что они живут тоже в федеративной системе координат. Ведь США являются федерацией. Дальше. Господин Медведчук является личным близким другом президента РФ Путина и помогал Януковичу осуществлять подобные связи. Вот примерно то, что написали в этих санкциях. Ну, абсурд, глупость. Но этот абсурд и глупость нельзя ни обжаловать, ни этому противостоять. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ну, есть санкции, ну... конечно, это нехорошо. Ну, нормально.

- Вы говорили, что США ввели внешнее управление, что посол США в Украине - это главный игрок на политическом поле. Ведь МВФ является кредитором Украины. И естественно, как любой кредитор, он заинтересован в том, чтобы государство боролось с коррупцией. Так почему вы считаете это требование проявлением внешнего управления США?

- МВФ и США не предлагают. Они требуют. Они потребовали снять генерального прокурора. Вроде мы - колония, азиатская или африканская. И этого генерального прокурора, как заявил господин Байден, сняли за один час. Когда бегают в посольство США и советуются, что делать, у меня возникает вопрос, а зачем тогда власть в Украине?

- А, например, тот факт, что Владимир Путин позвонил Захарченко или Пасечнику или Плотницкому, не является проявлением внешнего управления со стороны России?

- Абсолютно разные вещи. Путин попросил по моей просьбе и по просьбе его Святейшества патриарха Кирилла, чтобы он обратился к руководителям непризнанных республик в вопросе того обмена, переговоры по которому велись целый год. Для того, чтобы освободить людей как с одной, так и с другой стороны линии соприкосновения.

- Крестным вашей дочери Дарьи является президент Владимир Путин, а крестная - Светлана Медведева. Почему вы приняли решение, что именно президент Путин должен быть крестным вашей дочери?

- У меня были отношения тогда дружеские с господином Медведевым, мы были главами администраций президента. У меня были нормальные деловые отношения с господином Путиным и просто где-то в беседе возникла эта идея. А вот где- то осенью 2004 года был разговор, я обратился с такой просьбой и они согласились с этим.

- Вы - довольно состоятельный человек. При этом вы постоянно занимались политической деятельностью. Как вам удалось заработать такое количество денег?

- Начиная с 92-го года я активно занимаюсь бизнесом. И, кстати, с 92-го года декларирую все свои доходы в Украине. Я пришел в политику в 97-м году и, в отличие от других украинских политиков, которые так много говорят о своих заработках, о своих состояниях, о своих политических взглядах, я продал весь свой бизнес. В 2005 году я ушел и снова начал заниматься активно бизнесом и занимаюсь им последние 13 лет. Поэтому то, что я - состоятельный человек, это факт. И то, что состояние я свое приобрел в результате законного бизнеса, это - факт.