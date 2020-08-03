Виктор Небоженко: Как Зеленский поменял шыло на мыло

У Мінському переговорному процесі нічого не зміниться.

В Минске старого и усталого, бывшего президента Украины Леонида Кучму меняют на ветхого, но бодрого, бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

На самом деле никакой замены не происходит. И тот, и другой легко докажет телезрителям промосковских каналов Украины, что мудрый и жестокий Путин сильнее неопытного и слабовольного Зеленского. Поэтому надо слушаться Кремля и не сопротивляться. И Кучма, и Кравчук уважают и боятся могущественную, путинскую Россию, больше, чем больную и слабую Украину. Поэтому - это "замена шила на мыло".

Различия между Кучмой и Кравчуком здесь чисто стилистические. Кучма - прагматик, "любит" Россию, пока она удовлетворяет интересы его родственников и Пинчука. А Кравчук доверяет в Украине только одному человеку - Медведчуку и надеется, в последний раз, пройти в Минске "меж капелек".

В замене одного старика на другого, действует знаменитый принцип политики президента Зеленского - "какая разница!", кто там в Минске представляет Украину. Назначая Кравчука, фаворит украинского президента Ермак, тайно надеется, что на фоне ветхого Кравчука он будет блистать как новый восточноевропейский Талейран. Но глава ОП забывает, что как в случае с Кучмой, так и в случае с Кравчуком, что за их спинами стоит тень Медведчука, которому виднее сколько "микронезависимости" должно остаться у Украины после военно-политической победы Кремля. Поэтому Медведчук не собирается делиться с каким-то "одноразовым дипломатом", типа Ермака, своей монополией на связи с Кремлем. Так, что скоро Кравчук начнет мягко критиковать "зарвавшегося" Ермака, который мешает его мудрой политике в Минске пройти "меж капелек"-обмануть и россиян, и украинцев. А Ермак будет намекать публике, что он моложе Кравчука и лично знает самого Козака.

И все. Пока, в минском переговорном процессе, более важного, чем борьба за благосклонность Кремля происходить не будет. Все остальное -с лова о мире, который мудрый, но равнодушный Кравчук умеет произносить с большим искусством.

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"