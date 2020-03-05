Виктор Небоженко: "Все-таки Зеленский больше драматический, чем комический актер"

Актер или политик.

Все-таки президент Украины Зеленский больше драматический, чем комический актер. Буквально месяц назад он узнал, как издевается, в своем кабинете, над его экономической компетенцией молодой премьер-министр Украины Гончарук и все равно он официально ему все простил, и оставил на своем посту. Таким образом, Зеленский обменял свой высокий рейтинг на терпение и лояльность к Гончаруку, который понял, что теперь можно не бояться ни украинцев, ни президента Украины.

Но, через месяц, "не вынесла душа поэта позора мелочных обид", Зеленский снял Гончарука с должности премьер-министра. Гончарук не сильно опечален, ведь он сделал космический бросок от обычного клерка и грантопользователя до должности премьер-министра Украины. Это блестящая карьера. Такие чудеса бывают только в Украине и только при президенте Зеленском, который страшно любит удивлять публику и создавать политические фокусы. Принцип его политической деятельности очень простой: реформы - ничто, имидж - все.

Теперь бывший премьер-министр Гончарук, вместо Милованова, будет смело читать студентам лекции по экономическим реформам Украины, в США или Бурунди - рассказывать, как он хотел спасти Украину от мирового кризиса, от жадных олигархов и "слабого" президента Украины Зеленского. А у президента Зеленского, вместо политических и экономических успехов, теперь появились три солидных "врага" - Гончарук, Ермак и Богдан. И один обиженный олигарх - Коломойский, которого опять не поняли или обманули. Время покажет.

Фейсбук Виктора Небоженко

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