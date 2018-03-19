Виктор Ющенко: Мы хотим показать волю, как Азербайджан (Haqqin.az, Азербайджан)

«В идее создания военного альянса Украины, Молдавии и Грузии нет прямой военной задачи. Это, скорее, демонстрация политического протеста стран, стремящихся восстановить свою территориальную целостность», — таково мнение о предполагаемом союзе трех стран экс-президента Украины Виктора Ющенко, представленное им haqqin.az.

Украинский политик отметил, что в регионе Восточной Европы на сегодняшний день имеется шесть военных конфликтов, и все их можно охарактеризовать как горячие.

«Создавая военную группировку, мы хотим продемонстрировать и показать ту же волю, как выказывает Азербайджан в карабахском конфликте — консолидацию народа, демонстрацию всему миру, что правда на азербайджанской стороне. Такую же задачу ставит перед собой и украинско-молдавско-грузинский военный альянс. Самое важное в достижении победы — это формирование широкой солидарности: в политической, дипломатической, военной и других сферах. Военная солидарность — самый важный фактор для взаимопонимания стран, стремящихся защитить свою территориальную целостность.

Я глубоко убежден, что существуют механизмы мирного урегулирования конфликтов и восстановления нарушенных границ. Однако современное мировое сообщество не задействует такие механизмы. Если из шести конфликтов в Восточной Европе ни один не урегулирован, то это говорит о слабости международной политики, бездействия механики мировой безопасности. Учитывая это, решение Киева, Кишинева и Тбилиси создать совместный батальон — это прежде всего политический протест, своеобразная «желтая карточка», как в футболе. Предупреждение о том, что настало время урегулировать конфликты», — убежден Ющенко.

Политик считает, что вопрос Крыма и Донбасса, как и других «горячих точек», одним компонентом не решить — необходимо многофакторное воздействие, если военные, санкционные, дипломатические, финансовые, гуманитарные меры будут объединены в единую программу высокого статуса.

«Известно, что 82% своих доходов Россия получает от продажи нефти, газа и электроэнергии в Европу. А европейцы понимают, что каждая купленная ими тонна этой нефти финансирует агрессию против Украины. Причем у карабахского, осетинского, приднестровского конфликтов один и тот же источник. Надеюсь, что когда-то Европа поймет, что осмысленные, согласованные и солидарные экономические действия более опасны для Москвы, чем милитарные факторы. Если бы у международного сообщества была приверженность к решению конфликтов и было больше политической совести, то давно можно было бы научиться урегулировать подобные конфликты», — уверен бывший глава украинского государства.