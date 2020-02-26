Виктора Ляшко назначили главным санитарным врачом Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге сообщил, что министры назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

- Наша главная задача - не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализировать.

Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновению на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны, - сказал он.

Гончарук добавил, что с сегодняшнего дня Ляшко лично будет координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины инфекции коронавируса.

- Мы как правительство приняли все необходимые меры,- подчеркнул Гончарук.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.



