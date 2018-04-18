Вилкул против Бойко: Мы делили Оппоблок

Ведущие спикеры когда-то внешне монолитной Партии регионов уходят из Оппозиционного блока в более перспективные проекты, без тяжелого груза истории. А рейтинги оставшихся Юрия Бойко и Александра Вилкула сулят очень сомнительные перспективы на следующих выборах в Верховную Раду. Простите мне тавтологию, но вчерашние регионалы теряют свой электорат целыми регионами. К старту избирательной кампании даже для двоих оставшийся спикеров Оппоблока пирог может оказаться слишком мал, что приведет к новому расколу.

В период конфликтов президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко в среде готовившихся к реваншу "регионалов" ходила модная шутка - "Мы делили апельсин, много наших полегло". Спустя десять лет изменившие вывеску на Оппоблок крепкие хозяйственники сами оказались в подобной ситуации. И если до прямых ударов друг по другу дело пока не дошло, то борьба за избирателя на парламентских выборах 2019 года будет самой жесткой именно среди вчерашних "своих". Потому что в процессе распада привлечь новых симпатиков никто даже не пробовал.

Главной проблемой агитационной кампании Оппоблока сегодня стал именно дефицит известных топ-спикеров. Деньги еще есть, структуры местами остались, административный ресурс на Юге и Востоке Украины тоже сохранился, а работать с массами в плане красивой и яркой агитации некому. В эфирах и рекламных сюжетах до упора отрабатывают время Александр Вилкул и Юрий Бойко, но их явно не хватает для серьезной кампании. Партия несет серьезные потери. К бывшему регионалу Вадиму Рабиновичу ушел сперва Мураев, а следом и Шуфрич. Харьковский Михаил Добкин организовал свою партию - Христианских социалистов. Вадим Новинский говорит о каком-то общем или просто отдельном проекте "Партии мира". То есть уходят спикеры и спонсоры, а бюджета Кремля на всех не хватит. Да и там тоже будет кастинг и не факт, что Оппоблоку достанется больший кусок.

Важным аспектом проблемы является не только тотальный уход топ-спикеров из Оппоблока, не только потеря их финансовой доли, но и фактический уход целых регионов, традиционно голосующих за политиков этого лагеря. Добкин и Мураев точно не захотят делить Харьковскую область с Вилкулом и Бойко. Лишних голосов на выборах не бывает, а на ключевых позициях сидят как раз представители старой харьковской гвардии. У Нестора Шуфрича традиционных электоральных "пастбищ" меньше и не так они укреплены от чужаков, но он за них тоже будет бороться. Попутно атакуя чужие области с гастролями. Что остается Вилкулу с Бойко? Украинская часть Луганщины, часть украинской территории Донецкой области (только часть) и Днепр с Днепропетровской областью. То есть активы Вилкула уже выглядят сильнее и потому у него есть все шансы в перспективе отодвинуть Юрия Бойко от партийного руля. Правда, в Днепре Вилкулу придется войти в жесткую борьбу с людьми Коломойского и Филатова, но свой урожай он все равно соберет.

Таким образом, позиции наследников ПР выглядят даже в сумме достаточно грустно. Не безнадежно, но грустно. И если Юрий Бойко выжмет бренд Оппоблока досуха, то более молодой Александр Вилкул может в самый неожиданный момент сделать ход в сторону. Вовремя предать - это не предать, а предусмотреть. Хотя проще конечно медленно оттеснить от управления партией Юрия Бойко (тут кастинг президентских выборов все покажет) и попытаться придать Оппоблоку суперспособность бегать на марафонские дистанции. То есть не только на выборы 2019 года, но и на следующие. Ведь то, что мертво - умереть не может?

Кирилл Сазонов

Информатор

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