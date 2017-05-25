Виновные должны сидеть в тюрьме: Гройсман отреагировал на решение суда отпустить налоговиков

Задержанные в ходе масштабной антикоррупционной операции налоговики должны сидеть в тюрьме, если действительно украли деньги

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "112 Украина".

Он выразил надежду, что следствие по этому делу будет проходить быстро, даже если суд и в дальнейшем будет принимать решение отпускать налоговиков под залог. По его словам, он ожидает справедливый приговор украинского суда.

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"Я бы очень хотел, чтобы мы получили справедливые судебные решения. Я не хочу оценивать, большие или маленькие залоги, но хочу, чтобы тот, кто украл, сидел в тюрьме. Для меня это единственный показатель", - подчеркнул Гройсман.

Отметим, что Печерский райсуд избрал меры уже для пяти налоговиков, которые были задержаны во время масштабной антикоррупционной операции правоохранителей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко также отреагировал на предупредительные меры по налоговикам.

Ранее сообщалось о задержании в Киеве и ряде областей 23 высокопоставленных налоговых администраций, которые имели отношение к экономическим преступлениям при Януковиче.