Вища рада правосуддя звільнила двох суддів за загальними обставинами

25 листопада 2021 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв'язку з поданням заяв про відставку та за власним бажанням.

ВРП ухвалила звільнити у зв'язку з поданням заяви про відставку Шахову Олену Василівну з посади судді Київського апеляційного суду та звільнити Кузнецову Вікторію Вікторівну з посади судді Приморського районного суду міста Одеси за власним бажанням.

За матеріалами Вищої ради правосуддя

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