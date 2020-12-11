Висновки Венеціанської комісії щодо КСУ врахують під час підготовки судової реформи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що рішення Венеціанської комісії щодо Конституційного суду врахують під час підготовки судової реформи, передає Офіс голови держави. Президент взяв участь у засіданні Венеціанської комісії, яке відбулося у форматі відеоконференції.

"Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття", - процитували Зеленського в ОПУ.

Він також подякував голові ВК Джанні Букіккіо за розуміння ситуації, яка виникла в Україні через рішення Конституційного суду щодо певних положень закону "Про запобігання корупції".

Вказано, що Зеленський солідарний з позицію комісії про те, що рішення КСУ підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом. Президент також висловив вдячність за чітку рекомендацію ВК щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

"Два документи, які комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", - заявив Зеленський.

За його словами, юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії для того, аби оперативно їх врахувати. Голова держави планує запропонувати Комісії з питань правової реформи при президентові уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

"Крім того, стоїть чітке завдання - провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов'язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії", - додав Зеленський.

Вказано, що наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства. За словами президента, у цих напрямках вже здійснюються необхідні кроки.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо подякував Зеленському за довіру до Європейської комісії "За демократію через право".

"Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції", - сказав Джанні Букіккіо.

Нагадаємо, 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий, спільний з Генеральним директоратом з прав людини та дотримання законності Ради Європи висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного суду України. Зокрема, Венеціанська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, яка послуговується верховенством закону, але також важливим залишається і повага до Конституції та конституційна справедливість.

На думку ВК, Верховна Рада і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення.

Напередодні Венеціанська комісія опублікувала другий терміновий висновок щодо реформи Конституційного суду. Зокрема, ВК порадила Верховній Раді розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг рішень Конституційного Суду з конкретних питань, поставлених сторонами перед цим. Крім того, Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії в Конституційному Суді Верховною Радою і Радою суддів тільки після поліпшення системи призначень, як зазначено вище (перевіряючий орган).

З метою деполітизації складу Конституційного суду депутатська квота повинна обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього конституційна поправка буде потрібна на більш пізньому етапі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень.

Якщо влада та всі її гілки не продемонструють достатньої політичної зрілості й відповідальності та не зможуть спільно виробити і прийняти рішення, що дадуть змогу Україні гідно вийти з нинішньої кризи, спричиненої рішенням КСУ, наслідки для країни на зовнішній арені будуть вельми сумними.