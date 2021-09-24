Високопоставлена корупція залишається ключовою проблемою України, - звіт ЕСА

Масштабна корупція як і раніше залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Європейської аудиторської палати (ECA), опублікованому в четвер, 23 вересня.

Як зазначають автори звіту, їхній аудит оцінив, чи була підтримка ЄС в Україні ефективною в боротьбі з масштабною корупцією. Також вони дали деякі рекомендацій щодо посилення підтримки з боку ЄС, серед яких є розробка і здійснення конкретних дій не тільки для боротьби з великою корупцією (включно з олігархічною структурою), але і для усунення перешкод на шляху до вільної і чесної конкуренції.

"Понад 20 років ЄС підтримує Україну в її програмі реформ. Боротьба з корупцією, яка є серйозною перешкодою на шляху розвитку країни і суперечить цінностям ЄС, є невід'ємною частиною цього. ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як пріоритетну проблему, він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи і громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", - йдеться у звіті.

Як підкреслили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. У результаті корупції губляться десятки мільярдів євро.

Згідно зі звітом, Євросоюз давно знає про зв'язок між олігархами, найвищими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Проте блок не розробив реальної стратегії боротьби з великою корупцією.

"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включно з відмиванням грошей, розглядаються лише на периферії. Однак ЄС підтримав багато антикорупційних реформ та заходів в Україні. У більшості випадків міра підтримки залежить від низки виконуваних умов. Але Комісія часто занадто слабо інтерпретувала такі вимоги, що призводило до надмірно позитивних оцінок. Як приклад аудитори наводять безвізовий режим. Робота цієї системи не переглядалася, хоча дві з трьох умов підтримки ЄС не були виконані", - додали аудитори.

"Попри різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і корисливі інтереси продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована й ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшенням захоплення держави. ЄС може відіграти набагато більш значну роль, ніж це було досі", - заявив відповідальний за звіт член Європейської аудиторської палати Юхан Партс.

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон No5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.