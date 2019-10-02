Виталий Портников: Кремлю нужен крах Украины

После того, как украинская делегация в Минске согласилась с пресловутой "формулой Штайнмайера", вопросов все равно осталось больше чем ответов. Хотя некоторые ответы можно дать уже сегодня - и без Владимира Зеленского.

Тот факт, что украинская сторона ради самой встречи Зеленского с Путиным соглашается на российские условия - а имплементация формулы была именно российским условием и ничем другим - лишает Украину субъектности в переговорах с Россией и превращает ее в объект дискуссии. И это при том, что все остальные страны - участницы "нормандского формата" такую субъектность сохраняют.

Происходит все это на фоне значительно ослабевших внешнеполитических позиций самого Зеленского. Не стоит себя обманывать: скандал с Трампом превратил украинского президента в объект насмешек и пристального внимания одновременно. К тому же европейским лидерам нет никакого резона поддерживать человека, который готов сдать их при первом же телефонном разговоре. В такой ситуации Зеленский должен был бы хотя бы повременить и с принятием путинских условий, и с самой встречей, на которой будут и презирающий его Путин, и обиженные им Меркель и Макрон. Но ему и в голову не пришло задуматься о своём положении хотя бы на минуту.

Сама встреча в "нормандском формате" ничего не решает - как ничего не решили в своё время переговоры в Минске. Готов ли Зеленский к полноценной капитуляции перед Путиным - то есть к фиктивному (и частичному, без Крыма) восстановлению территориальной целостности страны при сохранении российского контроля над Донбассом? Он утверждает, что не готов. Но тогда сам Зеленский должен задать себе очень простой вопрос: а готов ли Путин к настоящему восстановлению территориальной целостности Украины с уходом своих войск и наемников и восстановлением украинского контроля над территорией?

Пока что ни одно движение Кремля не демонстрирует такой готовности. Но если не готов Путин, то согласится ли с его условиями Зеленский - просто потому, что иначе не сможет закончить войну, выполнить свои обещания избирателям и обеспечить продажу продукции своей телестудии на российских рынок. И понимает ли Зеленский, что в этом случае его согласие с условиями Путина может привести не к выполнению этих условий, а к дестабилизации Украины?