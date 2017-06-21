Виталий Портников: Почему Путин и Трамп никогда не договорятся

План государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, обсуждение которого началось сегодня в медиа - еще одно очевидное свидетельство того, в каких разных реальностях живут Соединенные Штаты и Россия. Тиллерсон, предлагая свой план, выполняет задание президента Дональда Трампа, который хочет улучшения отношений с Москвой.

Подход Трампа - это подход бизнесмена: он хочет найти основания для "сделки", которая не затронет американских интересов.

Подход Тиллерсона - это тоже подход бизнесмена. Он сторонник холодной калькуляции фактов. Уже первый пункт плана предполагает дать Москве понять, что агрессивная политика России против США будет контрпродуктивной и не останется без ответа.

И все. Дальше можно ничего не читать.

Все последующие пункты плана не имеют ровно никакого значения. Тиллерсон, как и Трамп, не может понять одной очень простой вещи. Политика - не бизнес, в особенности когда имеешь дело с непредсказуемыми режимами.

Это в бизнесе приходится иметь дело с реальными фактами - и с другой стороны тоже люди, которые хотят иметь дело с реальными фактами и с настоящими деньгами. Поэтому Трамп и Тиллерсон всегда преуспевали и на западе, и на востоке. Поэтому Тиллерсон имел дело с Путиным, зарабатывал миллионы и даже получил орден от российского президента.

А в политике мы имеем дело не с долларами, а с политическими "биткоинами". У авторитарных правителей - своя валюта.

Путин убежден, что это Соединенные Штаты ведут себя агрессивно по отношению к России.

Устроили переворот в Украине, пытаются свергнуть законную власть в Сирии, борются с союзниками Путина в Иране. А Путин - легитимный лидер, который поддерживает легитимных лидеров. С его точки зрения план Тиллерсона должен начинаться совсем с другого пункта: США прекращают свою агрессивную политику по отношению к России. Прекращают поддержку Украины и признают "законный" российский статус Крыма. Становятся союзниками Асада. Убирают подразделения НАТО из стран Центральной Европы и Балтии. Прекращают нападки на Иран.

И вот после этого с руководством "страны-агрессора" можно разговаривать.

Вы думали, что агрессор - это Россия? Но в мире, в котором живет Путин, агрессор - это Америка. На факты Путину плевать. На экономические проблемы населения - тоже.

Конечно, у населения осажденной крепости могут возникнуть проблемы. Россия осаждена Западом, но она защищает свои ценности, свой суверенитет. А иногда и освобождает часть захваченного врагом - так было в Крыму, на Донбассе, в Алеппо.

Беда Тиллерсона - что он не верит в то, что Путин живет в мире таких представлений. Он думает, что Путин притворяется, хочет что-то выторговать. А Путин не притворяется. Это - не бизнес, это - политика. Обычная российская политика.

Поэтому никакой план Тиллерсона не сработает, никакой Трамп с Путиным не договориться.

В лучшем варианте все время пребывания Трампа в Белом доме российско- американские отношения ждет стагнация. В худшем - и наиболее вероятном - лобовое столкновение с непредсказуемыми последствиями.

Потому что лобовое столкновение - наиболее реалистичный результат диалога между людьми, которые живут в разных мирах.Мнения, высказанные в рубрике "Мнения", передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких материалов, а сайт выполняет исключительно роль носителя

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