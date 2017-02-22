Виталий Портников: Война и блеф. Зачем в Кремле снова разбудили Януковича

Янукович в очередной раз поработал передатчиком для путинских сигналов и хотелок

На третью годовщину бегства украинского президента Виктора Януковича из Киева российские пропагандисты устроили ему настоящий бенефис. Практически уже забытый и в Украине, и в России политик появился перед журналистами с подробным планом украинского "урегулирования" и расследования событий на Майдане, а также подписал письмо мировым лидерам, в котором излагает свой собственный - а вернее, продиктованный кремлевскими кураторами, - план решения проблем Донбасса и восстановления территориальной целостности Украины.

От болтовни Януковича можно было бы презрительно отмахнуться - если бы только это была его собственная болтовня. Янукович уже давно и шага не делает без согласования со своими российскими хозяевами. А после бегства в Россию - если только это было бегство, а не сознательное выманивание Януковича на территорию, где его можно контролировать целиком и полностью - он вообще стал инструментом трансляции российских хотелок. Поэтому можно с уверенностью сказать, что как через другого профессионального клоуна - Владимира Жириновского - Путин проверяет свои самые экстравагантные внутриполитические идеи, так через Виктора Януковича он проверяет новые подходы к дестабилизации в нашей стране. И, конечно, посылает сигналы.

Первый из этих сигналов - выведение за скобки Крыма. Показательно, что Янукович, который считает себя незаконно отстраненным от должности главой государства, в своем послании мировым лидером не упоминает о событиях в Крыму ни единым словом, даже не пытается сказать, что жители этого региона тоже "поднялись на восстание" против незаконной власти и отделение Крыма - результат Майдана и его собственного бегства из страны. И это при том, что еще недавно и сам Янукович, и члены его семьи не отрицали факта принадлежности аннексированного Крыма Украине. Это, конечно, может свидетельствовать о получении Януковичем гражданства Российской Федерации - любое упоминание Крыма в соответствии с международным правом в стране- оккупанте уголовно наказуемо. Но, скорее всего, игнорирование крымского вопроса - сигнал Путина новому американскому президенту Дональду Трампу, предложившему своему российскому коллеге вернуть украденную территорию для нормализации отношений. Письмо Януковича призвано продемонстрировать: Россия не пойдет не только на уступки по Крыму. Она не пойдет даже на видимость консультаций, что позволило бы ее западным доброжелателям сохранить лицо. И не мудрено: оккупированный Крым - то, что делает шовинистически настроенных россиян подельниками Владимира Путина и превращает Россию в сплоченную воровскую банду - лучшей возможности для удержания власти в момент кризиса не сыскать.

Письмо Януковича призвано продемонстрировать, что Россия не пойдет не только на уступки по Крыму, но даже на видимость консультаций, которые позволили бы западным "доброжелателям" сохранить лицо.

Что касается Донбасса, то Янукович тут не просто "не замечает" присутствия в оккупированном регионе войск и наемников своих хозяев и говорит о "гражданской войне". Изменник предупреждает, что результатом "невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений" может стать "референдум о статусе Донбасса".

Это, собственно, и есть то, ради чего Янукович был запущен в российское информационное пространство, ради чего было написано письмо мировым лидерам. Оккупанты, как известно, уже проводили на Донбассе "референдум", о результатах которого сами же предпочли забыть. Но сейчас они вновь возвращаются к идее референдума как предупреждения - если Запад и Украина не пойдут на их условия, заключающиеся, по сути, в формировании в нашей стране марионеточного руководства и превращении всей Украины в российскую колонию, Кремль может пойти на признание "независимости" оккупированных территорий с их последующей аннексией.

Тогда все становится на свои места. Первым сигналом о возможности такого развития событий стал пресловутый указ Владимира Путина о признании документов, выданных оккупационными властями на территории Донбасса. Несмотря на расплывчатость указа и то, что он подписан - по мнению Кремля - "в соответствии с Минскими соглашениями" - и в мире, и в Украине восприняли этот "сигнал" Владимира Путина совершенно адекватно - совершен шаг, который может, в конечном счете, привести к признанию и аннексии. И вот сейчас посылается следующий сигнал - провал Минского процесса станет для России толчком к проведению на оккупированных территориях "референдума", который подтвердит стремление "народа Донбасса" жить в едином государстве с Россией.

Путин пугать нас и Запад возобновлением войны

Возникает, однако, вопрос: а в чем смысл подобных сигналов? Ну, предположим Путин пойдет на торпедирование Минского процесса и аннексию Донбасса - как перед этим он пошел на аннексию Крыма? Кому он сделает хуже? Украине, которую он избавит от дестабилизирующих общественных дискуссий об отношении к оккупированным территориям или России, которая так и останется под санкциями и даже рискует навлечь на себя их усиление в случае открытой оккупации новых украинских территорий?

Но это еще - не конец сигналов, а только начало. Следующим сигналом будет сообщение, что "гражданская война" в Украине в случае "невыполнения Минских соглашений" может возобновиться с новой силой, а "народные республики" могут начать поход для восстановления собственной "территориальной целостности". Проще говоря, между провозглашением "независимости" этих самых республик и включением их в состав России может быть интервал, во время которого российские войска попытаются оккупировать еще какую-то часть территории нашей страны.

Это именно то, чем будет Путин пугать нас - ну и Запад. Возобновлением войны. Последовательность шагов проста: раз вы нам на уступки не идете, мы признаем документы "народных республик", выходим из Минского процесса, устраиваем "референдум", возобновляем войну и потом аннексируем уже всю отвоеванную территорию. А вы, западные супостаты, берите себе то, что от Украины останется. Если останется.

Нужно только понимать, что все эти сигналы - блеф. Обычный путинский блеф. Российский президент бьется в падучей, чтобы американский президент поскорее его успокоил, поскорее пошел бы с ним на сделку, которая устраивает Кремль. Чтобы можно было оправдать условия этой сделки необходимостью удержать Путина от большой войны. А как только он своего добьется - мигом успокоится. И Януковича больше спускать с цепи не будет - зачем ему Янукович?

Важно понимать, что все эти сигналы - обычный путинский блеф.

Парадокс в том, что если не обращать внимания на эти клоунские приемы, на это наигранное безумие, на эти приемчки и сигнальчики в стиле артиста провинциальной самодеятельности, он тоже успокоится - потому что не может позволить себе большую войну и еще потому, что ему не нужен ни Донбасс, ни другие украинские территории, которые придется содержать. Ни на войну, ни на новых содержанцев у него просто нет денег (да и на старых тоже, посмотрите на Беларусь).

Деньги есть только на дешевого шута, сбежавшего из Киева три года назад. Да и тот на собственном прокорме.

Виталий Портников, журналист