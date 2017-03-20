Вице-президент Еврокомиссии раскритиковал формулу "Ротердам +"

Анализ решений Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг экспертами Евросоюза относительно методологии установления цен на уголь и расчета платы за присоединение к электросетям показал, что используемые методологии не полностью отвечают лучшим европейским практикам.

Об этом говорится в письме вице-президента Европейской комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича украинскому президенту Петру Порошенко, которое оказалось в распоряжении БизнесЦензор.

В частности, Шефчович критикует методику расчета Оптовой рыночной цены - так называемую формулу "Роттердам+", введенную в действие Нацкомиссей по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в мае 2016 года

Также Шефчович указывает на то, что Евросоюз предложил экспертную помощь и поддержку украинскому регулятору, "которые едва использовались".

В конце письма представитель Еврокомисси призывает выболнить закон об энергетическом регуляторе и издать указ о ротации членов НКРЭКУ.

Как известно, согласно закону, указ президента должен быть издан за три месяца до первой ротации, которая должна произойти в конце мая 2017 года.

Ниже приводим перевод полного текста письма:

Глубокоуважаемый господин Президент!

Европейский Союз активно поддерживает усилия Украины в реформировании ее энергетических рынков, в том числе усилении независимости и полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Именно поэтому мы приветствовали принятие закона об энергетическом регуляторе, как одну из мер, позволяющих ЕС предоставить следующие 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине.

Поэтому сейчас так важно, чтобы внедрение этого закона осуществилось без дальнейших проволочек. Противоречия по недавним решениям энергетического регулятора относительно методологии установления цен на уголь и расчета платы за присоединение к электросетям свидетельствуют о том, какое большое значение имеет не только независимость, но и профессионализм и доверие к энергетическому регулятору для привлечения срочно необходимых инвестиций в экономику Украины.

Европейский Союз предложил поддержку и экспертную помощь Национальной комиссии, которые едва использовались. Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшим европейским практикам.

В качестве конкретного шага для усиления доверия к энергетическому регулятору, я надеюсь, Вы обеспечите выполнение закона о Национальной комиссии путем создания в соответствии со ст. 8 Конкурсной комиссии и скорейшего назначения двух членов по Вашей квоте. Я уверен, что Кабинет министров Украины и Верховная рада Украины последуют Вашему примеру, подав свои кандидатуры.

Позвольте мне еще раз засвидетельствовать мою решительную поддержку украинским реформам и выразить надежду на продолжение нашего тесного сотрудничества для обеспечения успеха этих преобразований в энергетической отрасли.

Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии

Хвиля

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