Вице-спикер Госдумы: Россия не сливает Донбасс

Указ Путина о признании документов с территорий, захваченных группировками ДНР и ЛНР означает, что Россия не собирается "сливать Донбасс". Об этом заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, сообщает ТАСС.

"Что же касается самого указа, подписанного, кстати, за полчаса до заседания глав МИД "нормандской четверки" (в Мюнхене), то это лучшее подтверждение того, что Россия не "сливает" и не собирается "сливать" Донбасс", - отметил российский политик.

Толстой пояснил, что рожденные на захваченных ЛНР и ДНР территориях дети и подростки, достигшие возраста 16 лет, становятся лицами без гражданства, без документов, "их просто как бы нет". Люди, у которых закончился срок действия украинского паспорта, также оказываются вне закона, отметил он.

Вице-спикер Госдумы также подчеркнул, что признание Россией документов ДНР и ЛНР - это своеобразная мера поддержки людей, которые оказались в тяжелой ситуации в Донбассе.

Накануне Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Путин подписал соответствующий указ. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что подписав указ о признании паспортов и других документов террористов ЛНР и ДНР, Путин тем самым, вышел из минского процесса. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Владимира Путина признать документы террористов из организаций ДНР и ЛНР "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.