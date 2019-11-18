Вице-спикер Верховной Рады снимает квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним". Об этом пишет "Чесно".

Стефанчук подал ежегодную декларацию за 2018 года как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Согласно декларации он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук, которая вероятно является его тещей.

Сам Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире.

В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством. Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора. Вице- спикер Верховной Рады

Стефанчук один из 120 народных депутатов 9 созыва, кто получил компенсацию за жилье из госбюджета.

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