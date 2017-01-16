Визит Байдена в Украину: полный текст речи президента Петра Порошенко

В Украину с прощальным визитом в качестве вице-президента США прибыл Джозеф Байден. В Киеве у него прошли встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком. Визит был краткий и завершился совместным заявлением Петра Порошенко и Джозефа Байдена. РБК-Украина публикует полный текст выступления главы украинского государства.

Уважаемый вице-президент Соединенных Штатов Америки, великий Джо, уважаемые дамы и господа.

Я искренне рад приветствовать большого друга Украины и моего друга - вице- президента Джо Байдена.

Господин вице-президент, вы очень высоко подняли планку авторитета, сотрудничества, нашей деятельности, прежде всего на украинском направлении.

Вы настоящий друг Украины, который начиная со времен Революции Достоинства, времен Майдана, немало сделал для ощутимого прогресса в нашей борьбе как на внутреннем, так и на внешнем направлении. Искренне благодарен вам за это.

Ваш сегодняшний визит в Украину является очень символичным шагом. Он дал нам возможность подробно подытожить тот героический путь, который Украине, нам с вами пришлось пройти за последние годы. И этот путь по-настоящему впечатляет.

Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не та страна, с которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти вначале российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Это Украина, которая надежно будет защищать демократические ценности, права и свободы граждан. Ценности, которые являются общими и для Украины, и для Соединенных Штатов Америки. Это Украина, которая является гарантом невозврата Европы к холодным временам Советского Союза. Это Украина, которая имеет новую, сильную, профессиональную, мощную, патриотическую и боеспособную армию. Это Украина, которая имеет новую полицию. Это Украина, которая имеет новую антикоррупционную инфраструктуру. Это Украина, которая имеет четкий план реформ и мощную политическую волю для имплементации этих реформ.

Без реформаторских процессов, которые ежедневно меняют лицо нашего государства уже невозможно представить себе новую Украину. Хочу подчеркнуть, что мы работаем как единая команда: президент, парламент, правительство и наши стратегические партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и по всему миру в рамках мощной проукраинской коалиции, которая была создана в том числе и вашими усилиями, господин вице-президент.

Децентрализация, которая уже успешно осуществляется и приносит определенные плоды. Судебная реформа, где мы внесли изменения в Конституцию и сейчас заканчиваем формирование нового Верховного Суда Украины, который реализует право на справедливость. Это новая налоговая, административная реформа, это мощные шаги, которые обеспечивают стабильность в макрофинансовой и банковской сферах.

За короткий промежуток времени, подчеркиваю - в условиях агрессии, войны, незаконной аннексии Крыма и оккупации Востока нашей страны мы, и это оценки не только мои и не только внутренние, сделали больше, чем за все предыдущие времена существования Украины.

Поэтому я хотел бы еще раз высказать слова искренней благодарности - благодарности за советы, благодарности за помощь, доброму другу, вице- президенту Байдену и нынешней администрации Соединенных Штатов Америки и очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США.

Во время сегодняшних переговоров мы, конечно, рассмотрели и в вопрос агрессии России против Украины. В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито десять тысяч украинцев - гражданских и военных. Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня нашей военных продолжали обстреливать более 250 раз. Украина осознает, что мы не есть единственный враг для Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины является защитой ценностей и свободного мира.

Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Она чтобы компенсировать военные неудачи пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок. Она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. И в наших силах противодействовать этим планам. И первую очередь путем запуска дорожной карты имплементации Минских договоренностей, и в то же время продолжение успешных внутренних реформ.

Выражаю благодарность господину вице-президенту США за абсолютно четкую и последовательную позицию в этом вопросе и за недавнее решение Вашингтона расширить санкции против РФ. Подчеркиваю, что эти санкции должны оставаться в силе пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включительно с Крымом. Верю, что мы победим, потому что правда на стороне Украины, а справедливость всегда сильнее оружия.

Уважаемые дамы и господа.

Сегодня мы также подробно обменялись с господином вице-президентом США мнениями относительно путей дальнейшего развития американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. Украина всегда пользовалась поддержкой, и я это почувствовал, уважаемый господин вице-президент в Конгрессе США во время возможности выступить перед конгрессменами и сенаторами в 2014 году. Подчеркиваю, что Украина продолжает иметь двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса, администрации и американского народа. Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем в дальнейшем. Надеюсь, что и в дальнейшем украинский вопрос будет объединять весь американский политикум и будет оставаться среди первых приоритетов. Приветствую первые обнадеживающие сигналы, произнесенные во время сенатских слушаний кандидатов на должности государственного секретаря и министра обороны США.

Так, нынешняя агрессивная Россия - это приоритетная угроза и для США, и для Украины.

Да, Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым - это Украина. И мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этих позициях.

Да, санкции не являются самоцелью, но важный инструмент давления, влияния и мотивации для Российской Федерации быть за столом переговоров, имплементировать Минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию и обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права. Это инструмент влияния для того, чтобы уважать международное право со стороны РФ.

Да, ответственность перед партнерами и союзниками - это очень важный признак США как глобального лидера, которым они всегда были, есть и, уверен, останутся.

И в завершение хотел бы сказать следующее. Уважаемый Джо, это ваш последний визит в качестве вице-президента США, но точно не последний визит в качестве хорошего и надежного друга Украины и друга президента Порошенко, моего личного. Активность, насыщенность и открытость нашего диалога очень эффективны. Десятки часов наших телефонных разговоров и многочисленных личных встреч - это был очень непростой, но очень эффективный процесс поиска правильных решений, которые значительно ускорили прогресс реформ, от которых зависели жизнь или смерть, иногда судьба страны и миллионов ее граждан.

Уважаемый господин вице-президент, чувствую безграничную благодарность и гордость за то, что мне выпала высокая честь быть вместе с вами в эти времена. Совместно творить историю, историю успеха крупнейшей страны Европы. Добытый в этом общении опыт является неоцененным. Нам с вами есть чем гордиться.

Всем спасибо за внимание.

И спасибо тебе лично, Джо.