Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

Климкин не будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по миротворцам

Запланированный на 27-28 марта 2018 года визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк (США) отменен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.

"Сообщаем, что запланированный на 27-28 марта 2018 визит министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин примет участие в дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке. Планировалось, что 27-28 марта 2018 года должен был состояться рабочий визит главы МИД Украины в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Предполагалось, что участие в заседании позволило бы более детально осветить подходы Украины к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволило бы обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины.