Визит Нетаньяху в Украину: реальные результаты и "послевкусие"

Визит премьер-министра Израиля хоть и носит положенную "ритуальную" окраску, но и практической пользы в нем тоже немало

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину продолжается. Вчера в Киеве состоялась его встреча с президентом Владимиром Зеленским, сегодня Нетаньяху встретился со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Напомним, это первый визит израильского премьера в Украине за последние 20 лет (с марта 1999 года). Правда, первые минуты после прибытия редкого гостя в Украине не обошлись без протокольных неприятностей. Внимание СМИ привлекло то, что жена Нетаньяху якобы раскрошила на землю кусок каравая, которым угощали гостей, чем вызвала ряд обсуждений и заставила своего мужа опровергнуть домыслы в специальном видеообращении. Из- за этого обсуждения результаты визита отошли немного на задний план, а между тем они достаточно весомы. Одна лишь договоренность о скорейшем одобрение экономического безвиза (соглашения о зоне свободной торговли) чего стоит. Подробнее об этом - далее.

Встреча дружеская, связи чудесные - пусть враги нервничают

Как свидетельствуют многочисленные протокольные фото, президент Украины и премьер Израиля много улыбались друг другу, часто переговариваясь, и было похоже, что политики действительно нашли общий язык. Нетаньяху вообще заявил, что визитов в Украину станет больше.

В результате же этого визита были подписаны следующие документы: - Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Государства Израиль о сотрудничестве в области сельского хозяйства; - Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Государства Израиль о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Государства Израиль; - Программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль на 2019-2022 годы; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Государства Израиль.

В итоговом брифинге для прессы Президент Украины заявил, что встреча началась с обсуждения вопросов безопасности, а также поблагодарил израильскую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и твердую позицию в отношении войны на востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией. "Мы детально обсудили наши двусторонние отношения и пути их углубления. Мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других - это вопрос войны и безопасности", - сказал Зеленский, добавив, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны, и мы обязательно будем это делать.

Детали развития такого сотрудничества пока не раскрываются, но ранее об этом писал военный эксперт Юрий Бутусов, который заметил, что прогресс не только в гуманитарном, но и в финансовом сотрудничестве позволил бы начать переговоры о предоставлении кредитов Украине Израилем на закупку оружия. Юрий Бутусов

"Ожидается обсуждение закупки Украиной систем связи, станций радиоэлектронной борьбы, радиолокаторов, а также проект модернизации украинских истребителей МиГ-29. Украина уже закупила и применяет целый ряд израильских систем вооружения, но в ходе боевых действий у нас намного выше потребность, чем возможности купить. Масштабные закупки военной техники Украина могла бы себе позволить только на выгодных финансовых условиях - ранее Израиль не предоставлял кредиты на закупку вооружений Украины. Финансовое соглашение помогло бы положительно повлиять на переговоры", - объяснял Бутусов. Эксперт добавил, что Израиль очень заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии и противодействовать союзу России с террористами "Хезболлы" и Ираном. Поэтому военное сотрудничество Израиля с Украиной имеет большое политическое значение для обоих.

Примечательно, что Владимир Зеленский обратился к Государству Израиль с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и вместе с Биньямином Нетаньяху почтил жертв массовых расстрелов и Холокоста в Бабьем Яру.

В свою очередь премьер Израиля в своем видеообращении вскользь упомянул о возможности представительства Украины в Иерусалиме. Но для Украины это пока слишком сложная тема, поскольку пришлось бы выбирать, кого мы поддерживаем больше - ЕС, который не признает Иерусалим столицей Израиля, или США, которые свое посольство уже перенесли туда.

Мигранты уже не проблема, а вот пенсии - еще да

Как и предполагалось, важнейшим вопросом стало обсуждение экономических отношений между странами, в центре которых - Соглашение о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем. Президент Украины выразил надежду, что израильская сторона ратифицирует документ в ближайшее время, добавив, что стороны договорились без задержек начать работу по расширению Соглашения не только на производственную сферу, но и на сферу услуг. (Подробнее об изменениях с введением зоны свободной торговли с Израилем читайте ТУТ.) "Я рад, что именно наши два правительства имели возможность финализировать работу над зоной свободной торговли", - отметил украинский премьер Владимир Гройсман после встречи с израильским коллегой. Он пообещал, что соглашение о ЗСТ будет ратифицировано в сентябре, однако бизнес может налаживать двусторонние отношения уже сегодня .

Также Владимир Зеленский отметил важность привлечения инвестиций и пригласил израильские компании работать в Украине. Прежде всего - в строительство дорог и инфраструктурных проектов, медицинскую и образовательную сферы, энергообеспечение и IT.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с массовыми отказами на въезд украинцам в Израиль, сложившуюся в последние годы, и договорились всячески способствовать упрощению поездок для граждан. По этому поводу состоялась встреча Нетаньяху с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Украинский министр заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран, проблему пересечения границы между Украиной и Израилем удалось решить. Аваков заметил, что после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля, были решены проблемные вопросы при пересечении границы. Он напомнил, что по статистике Государственной пограничной службы 4,5 тысячи наших граждан получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцы не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев. В то же время за прошлый год в Украине не смогли попасть 220 человек, в этом - 716 гражданам Израиля было отказано во въезде, но с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

Но кое-что, похоже, осталось за кадром.

К примеру, в ходе брифинга перед СМИ не озвучивалось достижение договоренностей по соглашению между странами о социальном обеспечении, которое Нетаньяху анонсировал перед отъездом в Киев. Соглашение, в частности, должно урегулировать вопросы пенсионного обеспечения украинских граждан, которые работали в Украине, но потом выехали на постоянное жительство в Израиль.

Напомним, что подобное соглашение было подписано еще 28 сентября 2012 года, о чем сообщалось на официальном сайте посольства Украины в государстве Израиль. Однако Верховной Радой не было ратифицировано. Возможно, на этот раз первые лица продолжили обсуждать главные ее пункты и возможность быстрой ратификации.

Дипломатические ритуалы и их значение

Об общих впечатлениях от встречи высших должностных лиц двух стран Укринформ спросил у директора Института мировой политики Евгения Магды. Евгений Магда

"Предложение признать голодомор геноцидом - сильный и позитивный шаг украинского президента, поскольку Израиль очень хорошо знает, что такое геноцид в отношении собственного народа. Но в целом это все же единственный козырь у Владимира Зеленского в силу того, что по политическому опытому он и Нетаньяху несоизмеримы. Нетаньяху накануне досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля - Ред.) в первую очередь борется за избирателей постсоветских стран и своим приездом в Украину это активно демонстрирует. Дело в том, что на этих выборах партия Нетаньяху "Ликуд" борется против партии министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана "Наш Дом Израиль", тоже представителя правого лагеря - выходца из Кишинева. В Израиле сейчас между партиями разыгрывается так называемый "русский голос", и этот визит должен помочь привлечь эти голоса. Думаю, что приезд высокого израильского гостя сегодня - это не столько реверанс в сторону Украины, сколько идеологически выверенный предвыборный шаг", - говорит Евгений Магда.

Этой же версии придерживается и журналист Виталий Портников. "Нетаньяху перед парламентскими выборами необходимо показать, что для всего сектора выходцев из бывшего СССР, для постсоветского пространства в целом он - "свой", и общается не только с Путиным, но может и с Зеленским поговорить. Но, учитывая, что сам русскоязычный израильский электорат к российско- украинскому конфликту относится по-разному, трудно сказать, придаст ли такой визит именно в Киев и именно сейчас симпатий избирателей Нетаньяху - или, наоборот, уменьшит их", - предполагает Виталий Портников. Виталий Портников

На его взгляд, главное публичное содержание визита скорее ритуальное. "Переговоры с новым президентом, пока не вступившим в полное управление страной в силу технологических моментов - в Украине нет ни действующего нового парламента, ни правительства, неизвестна даже кандидатура нового главы правительства и ключевых министров. При этом главная непубличная цель визита так и может остаться даже не тайной за семью печатями, а демонстрацией придуманных ожиданий", - говорит журналист.

Что же касается возможного посредничества Израиля в российско-украинском конфликте, то рассчитывать на возможности Нетаньяху как на политика, который "дружит" с Путиным, видимо не стоит. "Мы-то понимаем, что ни с каким Путиным Нетаньяху не дружит, что все его попытки выстроить с российским президентом коммуникацию связаны прежде всего с необходимостью контролировать российское - ну и, конечно, иранское влияние в регионе. И что Нетаньяху не сделает никакого неосторожного движения, способного поставить под сомнение эффективность его коммуникации с Кремлем. Пусть даже эта эффективность и строится на его собственных иллюзиях", - отмечает Виталий Портников.

Впрочем директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Украина должна использовать визит Нетаньяху, чтобы показать всему миру, что спекуляции на тему антисемитизма в Украине - лишь элементи российской гибридной войны. "И кому, как не Нетаньяху, который "на короткой ноге" с Путиным, об этом говорить и на это обращать внимание", - отмечает Евгений Магда. В целом же он считает, что для Владимира Зеленского приезд Биньямина Нетаньяху - хорошая дипломатическая школа, можно сказать мастер-класс от политика мирового уровня, который умеет добиваться своего. Украинским политикам этому еще учиться и учиться.

Юлия Горбань. Киев