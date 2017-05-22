Визовый режим с Россией: что нужно знать

Тема визового режима с Россией снова актуальна. Партия экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт» (НФ), которая еще в октябре прошлого года предлагала ввести визы, опять говорит об этом. Пока неясно, дойдет ли дело до рассмотрения в Верховной Раде (даже до внесения в повестку дня). В самом НФ кивают на союзную фракцию «Блока Петра Порошенко» (БПП), которая якобы не готова голосовать за отмену «безвиза» с Россией. Но там об этом пока не слышали.

Свое видение ситуации рассказывает издание «Страна».

Дело было в октябре

В последний раз серьезная дискуссия о визах с Россией велась в октябре 2016-го после задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже. Сегодня он остается в московском СИЗО «Лефортово». Тогда председатель парламента Андрей Парубий, избранный по спискам НФ, предложил коллегам-депутатам рассмотреть внесенный еще в феврале того же года проект постановления №4030 «Об обращении к Кабинету министров Украины относительно приостановления действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской федерации» соавторства группы депутатов от НФ, БПП, Радикальной партии и внефракционных, в том числе самого спикера. Сама Рада по процедуре не может отменить это «безвизовое» соглашение, так как не ратифицировала его.

Однако против была сторона президента. Министр иностранных дел Павел Климкин и следом за ним фракция БПП заявили, что в ответ на действия Украины российская сторона также введет визы плюс постарается максимально усложнить их получение, возможно, вместо этого предлагая «какие-то формы гражданства». В России работают миллионы украинцев, которых визовый режим поставить перед сложным выбором — остаться без заработка или получить российский паспорт.

Украина получит либо безработных, либо граждан недружественного государства, что одинаково невыгодно для страны. Не говоря уже о потере сотен миллионов долларов, которые перечисляют «заробитчане» из России в Украину. Этот поток, естественно, сильно обмелеет.

В итоге вопрос виз, хоть и попал в повестку дня, так не был рассмотрен Верховной Радой.

БПП держит позицию

Как утверждает народный депутат Леонид Емец (НФ), на заседании фракции этой партии на прошлой пленарной неделе он предложил вернуться к вопросу виз с Россией. Идею поддержал Парубий. «Спикер отметил, что вопрос как никогда актуальный. Единственно мы не можем допустить, чтобы голосование сорвалось из-за того, что по какой-то причине не будет достаточного количества голосов. Поэтому надо к этому вопросу подготовиться и, когда будет очевиден итог голосования, вносить проект постановления в сессионный зал», — рассказал Емец «Стране», допуская голосование на ближайшей пленарной неделе.

В то же время член той же фракции, близкий к руководству НФ, на вопрос издания, правда ли на следующей неделе Рада возьмется за визовый режим с Россией, ответил: «Не думаю».

Главная проблема, по мнению собеседников из партии Яценюка — в Блоке Петра Порошенко, позиция которого не поменялась с прошлого раза. » БПП не горит желанием голосовать за визы. На заседании фракции Парубий сказал, что попытается их переубедить, но вопрос — получится ли у него», — сказал источник во фракции.

Депутаты от президентского именного блока, которых опросили журналисты, говорят, тема виз в их фракции уже давно не обсуждалась. «Мы не говорили об этом. Я, например, не буду голосовать по тем же причинам, что и раньше», — сказал заместитель руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко изданию.

Если этому примеру последуют другие члены фракции БПП, шансов на принятие спорного проекта мало. В отличие от партии Порошенко НФ неохотно берется собирать голоса в зале.

Путин с сюрпризом

Каким будет ответ России на гипотетическое решение украинских властей о визах? Как правило, в таких случаях меры носят зеркальный характер. Да и представители российской власти за последние годы уже не раз давали понять, что в случае введения виз для россиян, аналогичная процедура будет введена для украинцев.

До недавних пор была бы в таком случае проблема для граждан, проживающих в непризнанных «ДНР/ЛНР», которые вряд ли смогут массово ездить за визами в дипломатические представительства в Киеве, Харькове или Одессе. Однако в начале года Россия официально признала «документы» сепаратистов и разрешила въезд по ним. Оставив для обладателей «паспортов ДНР/ЛНР» безвизовый режим и введя визы для граждан Украины, РФ может повысить ценность «корочек» от «республик» для их жителей.

Впрочем, российские эксперты не исключают, что «зеркального» решения по визам может и не быть.

«Достаточно вспомнить, как президент Путин отказался выслать американских дипломатов в ответ на подобное действие США. Я могу допустить сохранение безвизового режима для украинцев даже, если руководство Украины введет визы для граждан России. С другой стороны, возможно в этой ситуации и упрощение процедуры получения российского гражданства, особенно учитывая нарекания к ней вообще. Но степень вероятности такого решения мне предсказать сложно», — сказал журналистам российский аналитик Федор Лукьянов.

Свой интерес

Даже если вопрос о визах не окажется в сессионном зале, тема снова вернулась в поле зрения общества.

Политолог Руслан Бортник считает, что с ее помощью одна из колонн власти пытается «отыграться» за провал в сессионном зале проекта санкций против бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, а также несостоявшееся голосование за так называемые «церковные» законопроекты.

«С помощью визового режима с Россией «фронтовики» хотят отвлечь внимание от неудач со своими проектами», — считает политолог Руслан Бортник. По его другой версии, это отвлекающий маневр, чтобы не вспоминали об отложенном на неопределенное время отчете премьер-министра Владимира Гройсмана за год работы, который сегодня сблизился с НФ.

В свою очередь, политолог Константин Бондаренко говорит, что такого рода инициативой НФ атакует Администрацию президента, ведь Порошенко отвечает за внешнюю политику. «Надо полагать, «Народный фронт» решил поставить президента на «растяжку», вероятно, в какой-то подковерной игре за сферы влияния. Порошенко же стал заложником своей идеологической линии, когда Россия объявляется виновницей всех бед Украины. Теперь его команде придется оправдываться, почему не вводят визовый режим», — говорит Бондаренко.

Elise Journal

https://elise.com.ua/