Влада має надати українцям відповіді на безпекові питання, - Порошенко

Український народ якомога швидше має отримати відповіді від влади на безпекові виклики.

Таку думку висловив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.

Він наголосив журналістам біля Верховної Ради, що представники виконавчої влади зобов'язані звітувати парламенту про ситуацію в країні, однак "Європейська Солідарність" готова обговорити це і на засіданні РНБО.

"Якщо вони прийняли рішення проводити це на майданчику РНБО, ми будемо хоч в РНБО, хоч в Офісі Президента, хоч в парламенті. Хоча вважаємо, що оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то і Данілов, і керівництво силового блоку, і врешті прем'єр-міністр, який призначений цим парламентом, і президент мали б прийти до українського парламенту", - наголосив Порошенко.

П'ятий президент зазначає, що і світ, і українське суспільство прагне єдності усіх політичних сил та негайних рішень для захисту держави.

"Саме до цього ми закликаємо. Наші законопроекти підтримані усіма опозиційними фракціями. І навіть зараз, коли ворог біля воріт, вони не приймають цей закон, бо все ще не втрачають бажання погріти руки на "великому крадівництві". Так як вони до цього гріли руки на ковідному фонді. Не даючи зараз створити комісію по розслідуванню напрямків корупційного використання коштів ковідного фонду", - зауважує Порошенко.

"Зараз ви вже не чуєте, що фракція "слуг народу" буде робити зі своїми так званими "зашквареними" депутатами. Ніякі вони не "зашкварені". Вони під відео брали хабарі, вимагаючи 30% відкати за поставки медичного обладнання. Вони пропонували 150 тисяч доларів українським поліцейським для того, щоб уникнути відповідальності за ДТП, створену напідпитку. І от в цих умовах вони намагаються переключити увагу", - вважає Порошенко.

"Ми зараз кажемо: нічого важливішого за оборону держави немає. Нічого важливішого за єдність немає. І ми будемо там і примусимо робити те, що здатне підсилити обороноздатність нашої країни", - говорить лідер партії.

"Ми маємо забезпечити, щоб український народ нарешті спокійно отримав відповіді на ті численні питання, які виникли вже сьогодні і не терплять до завтра. І щодо функціонування енергетики, і щодо економіки, банківської системи. І щодо функціонування транспортної системи. І щодо наших комунікацій та координації з нашими іноземними партнерами. Ми маємо це зробити і це забезпечити", - резюмує Порошенко.