Влада свідомо приховує інформацію про справу "вагнерівців" - Бутусов

Влада свідомо приховує інформацію про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера", оскільки до цього причетні люди з Офісу президента.

Про це в ефірі "Прямого" заявив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Про провальну спецоперацію, яку "злили", багато проінформованих. Про успішні операції проінформованих буває небагато, а про провальні говорять усі, хто обурений тим, що спецоперацію провалило саме керівництво країни. Зараз це вже не викликає сумнівів після незграбних спроб Офісу президента взагалі заперечити самий факт спецоперації", - сказав журналіст.

Бутусов також зауважив, що слідство досі не допитало учасників наради в Офісі президента, на яких журналіст вказував у своїй статті.

"Подивімося на саме розслідування. Ще досі не проведений допит учасників наради в кабінеті президента, на яких я вказав у своїй статті. А пройшло вже півтора місяця Не допитаний навіть начальник Головного управління розвідки, на якого я посилався, Василь Бурба. Не допитаний Тарас Костанчук, який оголосив пресконференцію в "Інтерфаксі". Її скасували після того, як його запросив одразу начальник Головного управління розвідки до себе в кабінет. Він не допитаний. Хоча він каже: я учасник операції, допитайте мене", - зазначив Бутусов.

Він припустив, що наразі відбувається свідоме приховування причетності людей з Офісу президента до зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

"Я був на допиті. Все чітко озвучив - те, що я і раніше казав. Все записали. Жодної реакції. Влада не коментує це, немає бажання викликати на допит дієвих осіб. Який висновок я роблю? Йде свідоме приховування, намагання просто взагалі удати вигляд, ніби нічого не було. Я можу стверджувати, що так діють лише ті люди, які свідомо зірвали цю спецоперацію і зараз хочуть не дослідити правду, не дізнатися, що сталося, а приховати правду. Бо вони знають про свою причетність", - підсумував журналіст.

Раніше Юрія Бутусова та Яніну Соколову викликали на допит до ДБР через справу "вагнерівців"

Володимир Ар'єв повідомив, що "Європейська Солідарність" має неспростовні докази, що Офіс президента зірвав спецоперацію щодо "вагнерівців". У зв'язку з цим фракція вимагає створити Тимчасову слідчу комісію.

В ефірі "Прямого" головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов заявив, що затримання "вагнерівців" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в Офісі президента Володимира Зеленського.

Раніше Володимир Ар'єв заявив, що в Офісі президента дали завдання знищити всі можливі докази про те, що була нарада щодо спецоперації із затримання російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера".

13 вересня петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів з вимогою створити парламентську ТСК по справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.

Раніше Володимир Ар'єв оприлюднив докази причетності Офісу президента України до зриву операції з затримання "вагнерівців". Російських найманців було затримано у Білорусі, згодом їх депортували до країни-агресора.

Нагадаємо, що народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв оприлюднив нові докази про "вагнерівців", які уникли покарання через злив спецоперації українських спецслужб.

Також, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв заявив, що Державне бюро розслідувань буде шукати не "крота" в президентському кабінеті, а тих, хто викрив свідомий зрив спецоперації по "вагнерівцях".

Раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що особисто блокуватиме у парламенті створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

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