Місцева влада Тернополя відмовилася посилювати карантин, попри внесення міста до "червоної зони".

Відповідне рішення схвалили в п'ятницю, 4 вересня, під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції.

Так, з понеділка в Тернополі все працюватиме у звичайному режимі, попри внесення міста до "червоної зони" карантину. Зміниться лише те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити місцевих жителів за наявності довідки або іншого документа з місця роботи.

Також продовжать роботу школи.

"Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садки, вони й надалі працюватимуть у штатному режимі, - заявив міський голова Сергій Надал.

Згідно з останнім оновленням карантинного зонування, Тернопіль потрапив до "червоної зони" карантину. Зміни почнуть діяти з 7 вересня.

У цій зоні заборонено роботу громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

Також 1 вересня стало відомо про те, що міський голова Тернополя Сергій Надал захворів на коронавірус. Мер відчував деякі симптоми, зокрема - біль у горлі. Загальний стан Надала в нормі. Мер перейшов на самоізоляцію і режим роботи з дому. Зараз потреби у його госпіталізації немає.

