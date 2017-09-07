Владелец Mercedes-Benz GL550 Луценко заявила о законопроекте по запрету въезда в Украину автомобилей с еврономерами

В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, который должен запретить въезд в Украину незаконных авто с иностранной регистрацией.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

"Мы в ближайшее время - уже работает рабочая группа - закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю, месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие ", - сказала Луценко.

В то же время за три месяца должны разработать компромиссный законопроект о стоимости пошлины и штрафные санкции, которые должны заплатить владельцы авто на еврономер.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть оплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, драконовские методы, которые бы применяют. Какой определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется, и наработается компромиссный вариант растаможивания этих автомобилей", - отметила Луценко.

Напомним, утром 7 сентября в Киеве под Верховной Радой на ул. Грушевского собрались на митинг водители нерастаможенных автомобилей, пока движение транспорта возле парламента свободное, можно проехать по одной полосе.

Напомним, что в соответствии с Декларацией Ирина Луценко уже имеет автомобиль Mercedes-Benz GL550 2013 года.