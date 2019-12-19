Владимир Ельченко назначен послом Украины в США

Соответствующий указ от 18 декабря обнародован на сайте главы государства.

Владимир Ельченко стал новым послом Украины в Вашингтоне / un.org

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Соответствующий указ от 18 декабря обнародован на сайте главы государства.

Владимир Ельченко с 2015 года занимал место постоянного представителя Украины при ООН. До этого был послом Украины в России.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.